В Прикамье 11 июня простятся с двумя погибшими на СВО жителями Верещагино Поделиться Твитнуть

фото предоставлены администрацией Верещагинского округа

11 июня в Верещагино пройдут похороны земляков, погибших в зоне СВО. Рядовые Артём Марамыгин и Алексей Бояршинов погибли с разницей в три дня, сообщили в администрации Верещагинского округа.

Артём Марамыгин родился 31 августа 1982 года в п. Северный Коммунар Сивинского района. После окончания школы №1 в Верещагино получил профессию плотника деревообработки. Работал на мясокомбинате «Темп», в УК «Служба заказчика» и на пилораме. У него остались жена и сын Егор.

За проявленное мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга Артем Владимирович был посмертно награжден орденом Мужества. Он погиб 21 января 2025 года.

Алексей Бояршинов родился 17 апреля 1981 года в Верещагино. Окончил ту же школу и получил профессию художника-оформителя в училище №61. Работал менеджером по продажам строительных материалов. У него остались сын Константин и дочь Татьяна.

Бояршинов служил в 30-й гвардейской отдельной мотострелковой бригаде Центрального военного округа. Погиб 18 января 2025 года.

Прощание с погибшими состоится 11 июня с 11:00 во Дворце досуга Верещагино. Администрация Верещагинского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким.

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