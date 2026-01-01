В Перми откроется второй магазин «Сирийский дом» Анонсирован ещё один проект, связанный с восточной кухней Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском ТРК «СемьЯ» сообщили о готовящемся открытии магазина «Сирийский дом». Он разместится на площади 22 кв. м рядом с фудкортом на третьем этаже комплекса. Открытие запланировано на июнь.

Первый магазин «Сирийский дом» появился в Перми около десяти лет назад. Он предлагает разнообразные деликатесы из стран Ближнего Востока, традиционные восточные сладости, а также турецкий кофе и чай.

«Интерес к восточной кухне среди посетителей ТРК «Семья» стабильно высок, — отметила Елена Жданова, руководитель направления недвижимости группы «ЭКС». — В этом сезоне мы запускаем два новых проекта, связанных с восточной кухней. Один из них — «Сирийский дом», второй проект откроется на фуд-корте. О подробностях расскажем позже».

Жданова отметила, что гастрономические проекты остаются важным фактором, привлекающим людей в ТРК «Семья».

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