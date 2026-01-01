В Прикамье 11 июня ожидаются грозы и сильные дожди Поделиться Твитнуть

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 июня в Пермском крае прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления. Местами по территории региона ожидаются грозы и сильные дожди.

В связи с непогодой возможны аварии на системах жизнеобеспечения, а также осложнение дорожной обстановки, образование заторов и рост числа дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует жителям соблюдать меры безопасности. Во время грозы необходимо воздержаться от прогулок, покинуть открытые пространства и укрыться в здании. На улице следует избегать высоких деревьев и не находиться вблизи линий электропередач. В помещениях рекомендуется закрыть форточки и обесточить электроприборы.

Особое внимание необходимо уделить безопасности на дорогах. Водителям следует строго соблюдать скоростной режим, держать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров с учетом состояния дорожного покрытия. Пешеходам рекомендуется быть предельно осторожными при переходе проезжей части.

Экстренные службы можно вызвать по номерам 101 или 112 с мобильного телефона и 01 со стационарного. Звонок бесплатный. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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