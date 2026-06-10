В Перми на шоссе Космонавтов загорелся объект культурного наследия Поделиться Твитнуть

Юлия Баталина

В Перми загорелось здание на шоссе Космонавтов, 16, сообщают очевидцы в соцсетях. Речь идёт об усадьбе наследников Каменских, объекте культурного наследия.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о пожаре поступило в 18:16 по местному времени. По прибытии к месту вызова установлено, что происходит горение двухэтажного кирпичного строения.

На месте работают 32 человека личного состава 8 единиц техники.









Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.