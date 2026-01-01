В «Каменном городе» Прикамья расчистили тропы после урагана В природном парке чиновники провели субботник Поделиться Твитнуть

Фото: минприроды Пермского края

В начале этой недели, 9 и 10 июня, в преддверии длинных выходных, когда популярная туристическая локация «Каменный город» принимает множество посетителей, сотрудники Министерства природных ресурсов Пермского края и государственные инспекторы природного парка «Пермский» совместно с эко-активистами провели субботник.

После недавнего урагана на территории парка образовалось значительное количество поврежденных и поваленных деревьев, что создало дополнительные риски для туристов. В связи с этим, расчистка территории стала первоочередной задачей.

«Работа по сохранению природных комплексов особо охраняемых природных территорий включает в себя комплексное восстановление и охрану природных объектов. Безопасность посетителей остается нашим главным приоритетом», — отметила директор Дирекции особо охраняемых природных территорий Екатерина Ашифина.

Фото: минприроды Пермского края

Организаторы напоминают туристам о необходимости соблюдать осторожность и не сходить с размеченных троп, чтобы избежать возможных опасностей.

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