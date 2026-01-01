В Прикамье 13‑летняя девочка спасла младшего брата на пожаре Происшествие случилось в Лысьве Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Лысьве 13-летняя девочка спасла младшего брата во время пожара в квартире, расположенной на четвёртом этаже жилого дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, пожар случился на ул. Смышляева. В этот момент 13-летняя девочка находилась дома с младшим братом, пока их мама была на работе. Увидев возгорание в комнате матери, девочка быстро разбудила брата и вывела его в подъезд.

Пытаясь справиться с огнём, она набрала тазик воды, но вскоре поняла, что самостоятельно потушить пламя не удастся. После этого она обратилась за помощью к соседям. Прибывшие на место огнеборцы успешно ликвидировали горение в квартире. Позже выяснилось, что в жилье не был установлен автономный дымовой пожарный извещатель, что могло бы помочь в данной ситуации.

По предварительным данным, причина возгорания была связана с нарушением требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. В частности, в сети было оставлено включенное зарядное устройство без присмотра. В связи с этим МЧС напоминает о необходимости использовать только сертифицированные зарядные устройства и отключать гаджеты от питания после полной зарядки. Также важно иметь дома огнетушитель и пожарный извещатель для повышения безопасности.

Сейчас по факту пожара проводится проверка.

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