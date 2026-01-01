Житель Прикамья приговорен к восьми годам колонии за покушение на убийство Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Чернушинском городском округе Пермского края вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в покушении на убийство общеопасным способом. Мужчина получил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима за стрельбу по знакомому.

По данным следствия и суда, инцидент произошел в мае прошлого года в селе Деменево. Между осужденным и его знакомым существовал давний конфликт. Когда потерпевший пришел к дому мужчины для разговора, хозяин произвел из ружья не менее трех выстрелов. Жертва получила огнестрельные дробовые ранения грудной клетки, спины и левой руки.

Квалифицирующим признаком преступления стал общеопасный способ. Следствие установило, что открывая огонь, мужчина осознавал, что подвергает смертельной опасности не только жертву, но и случайных прохожих, а также жителей соседних домов. Довести задуманное до конца преступнику не удалось: очевидцы оперативно перенесли раненого в безопасное место и доставили в больницу, где врачи спасли ему жизнь.

Доказательства, собранные следователем Чернушинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю, суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора. Виновному назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На данный момент приговор в законную силу не вступил.

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