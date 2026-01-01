В Перми продолжается реконструкция Александровского сквера Завершить все работы планируется до конца 2026 года Поделиться Твитнуть

Проект Александровского сквера. фото: телеграм-канал «Архитектура Перми»

В центре Перми продолжается благоустройство Александровского сквера. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По словам главы региона, завершен самый масштабный и продолжительный этап работ: снесены все старые постройки, территория полностью расчищена. Уже возведены подпорные стенки, удерживающие грунт, сейчас строители обустраивают основание для дорожек. Параллельно ведется бетонирование технического помещения и чаши парового фонтана, который станет первым подобным объектом в городе.

«Самый красивый этап строительства начнется уже осенью, – рассказал Дмитрий Махонин. – Начнем оборудовать детскую площадку и уличные тренажеры, высаживать деревья, кустарники и цветы. Все работы завершим в этом году».

Губернатор выразил уверенность, что после реконструкции Александровский сквер станет одним из любимых мест для тихого отдыха пермяков и гостей города.

Завершить все работы планируется до конца 2026 года.

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