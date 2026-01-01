В Пермском крае открыто более 550 мест для работы будущих врачей в ПГМУ В лидерах по направлениям подготовки — «Лечебное дело» Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края сообщили о выделении квот на целевое обучение в Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера на 2026 год. Квота приёма на целевое обучение по программам специалитета составляет 240 мест на «Лечебное дело», 97 — на «Педиатрию», 33 — на «Стоматологию» и 5 — на «Клиническую психологию».

На данный момент на портале «Работа в России» и сайте Министерства здравоохранения Пермского края размещено 141 предложение о заключении договоров о целевом обучении, что охватывает 553 возможных места трудоустройства по окончании обучения. В частности, «лечебное дело» — 66 предложений на 357 мест трудоустройства; «педиатрия» — 42 предложения на 142 места трудоустройства; «стоматология» — 27 предложений на 42 места трудоустройства; «клиническая психология» — 6 предложений на 12 мест трудоустройства.

В краевом минздраве отметили, что в 2026 году Пермскому краю выделены целевые места для обучения по программам специалитета в других медицинских вузах России. На портале «Работа в России» размещены предложения о целевом обучении по специальности «педиатрия» (2 предложения на 5 мест в Ижевском ГМУ) и «стоматология» (3 предложения на 3 места в Волгоградском ГМУ).

Абитуриенты смогут подавать заявки на заключение договоров о целевом обучении с 20 июня 2026 года через личный кабинет на Госуслугах, портал «Работа в России» или непосредственно в приемную комиссию образовательной организации.

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