Пассажирам авиарейсов из Перми будут предлагать посикунчики Гастрономический проект рассчитан на пассажиров бизнес-класса Поделиться Твитнуть

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В честь Дня России авиакомпания «Аэрофлот» запустила гастрономический проект для пассажиров бизнес-класса. В течение месяца, с 12 июня по 12 июля, путешественники смогут познакомиться с кулинарными традициями разных регионов страны прямо во время полета.

Главной новостью для жителей и гостей Перми стало то, что рейсы из столицы Пермского края будут предлагать своим пассажирам посикунчики. Эта ароматная и сытная выпечка с мясной начинкой является одной из самых узнаваемых достопримечательностей местной кухни, и теперь она будет представлена на борту самолета как символ региона.

Проект направлен не только на расширение гастрономического кругозора пассажиров, но и на популяризацию внутреннего туризма. Кроме посикунчиков, пассажиры смогут попробовать грильяж из кедровых орехов (на рейсах из Красноярска), отражающий гастрономические традиции Сибири и представляющий локальные продукты региона. На рейсах из Якутска пассажирам предложат десерт «Кёрчэх» на основе взбитых сливок с натуральными ягодами, а также пирожок «Сандалы» с брусникой, собранной в лесах Якутии. Пассажиры рейсов из Казани отведают татарское национальное блюдо — чак-чак.

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