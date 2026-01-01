Пермский край с рабочим визитом посетила делегация Индии Стороны обсудили перспективы сотрудничества по разным направлениям Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В начале недели в Пермском крае с рабочим визитом побывала делегация Республики Индии. Её возглавил Генеральный консул Индии в Екатеринбурге г-н Чаттопадхьяй Дебабрата, вступивший в должность в начале 2026 года.

Делегация провела встречи в Правительстве Пермского края и администрации Перми, а также посетила Пермскую торгово-промышленную палату, Научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование», Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера и предприятия Прикамья.

В пресс-службе краевого правительства пояснили, что Индия является одним из основных международных партнёров Пермского края. Среди импортных партнёров она занимает пятое место, среди экспортных — четвёртое. Товарооборот между странами в первом полугодии 2026 года вырос на 82,7%: экспорт — на 84,8%, импорт — на 20,7%.

В ходе визита обсуждались перспективы развития торгово-экономического, образовательного, научного и гуманитарного сотрудничества.

В частности, в вузах Пермского края обучаются почти 1,6 тыс. студентов из Индии. Чаттопадхьяй Дебабрата отметил значительный образовательный и промышленный потенциал региона.

«Мы видим хорошие перспективы для расширения сотрудничества между индийскими и пермскими организациями, а также заинтересованность молодёжи Индии в получении образования в регионе», — подчеркнул он.

Также стороны обсудили развитие культурных связей. 21 июня в Перми пройдёт Международный день йоги, и стороны отметили растущий интерес жителей региона к индийской культуре.

В ходе деловых визитов речь шла также о возможностях кооперации в основных отраслях, в том числе химической промышленности, фармацевтике и ИТ сфере, а также об укреплении взаимодействия бизнеса двух стран, включая поиск новых форматов сотрудничества и кооперации.

Добавим, что развитие экспорта продукции местных производителей идёт в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и является одним из приоритетных направлений деятельности Правительства Пермского края под руководством губернатора Дмитрия Махонина.

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