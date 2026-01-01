В Пермском крае зафиксированы одни из самых высоких зарплат в ПФО для логистов и водителей В среднем они зарабатывают более 99 тысяч рублей в месяц Поделиться Твитнуть

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Согласно данным аналитиков «Авито Работы», по итогам первого квартала 2026 года рынок труда в сфере доставки, грузоперевозок и складской логистики Приволжского федерального округа демонстрирует уверенный рост. Это связано с активным развитием складской инфраструктуры и увеличением объемов межрегиональных перевозок.

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе «Авито», лидером рейтинга стала Нижегородская область со средним предложением в 101 150 руб. в месяц. На втором месте оказалась Республика Татарстан с зарплатами в 99 777 руб. в месяц. Тройку лидеров замкнул Пермский край, где водителям и работникам сферы грузоперевозок и складской логистики предлагают 99 161 руб. в месяц.

По мнению экспертов, высокий уровень предлагаемых заработных плат в Прикамье обусловлен значительным объёмом грузового трафика и необходимостью обеспечения бесперебойной работы логистических цепочек. Спрос на квалифицированных специалистов отрасли — от водителей до менеджеров по организации перевозок — продолжает оставаться стабильно высоким.

Для сравнения, в Башкортостане работодатели предлагают в среднем 82 070 руб., а в Самарской области — 81 932 руб. Приведённые цифры являются усреднёнными значениями из вакансий и могут отличаться от фактической номинальной зарплаты с учётом всех надбавок и премий, отмечается в исследовании аналитиков.

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