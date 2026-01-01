Центр гигиены и эпидемиологии Прикамья объявил тендер на покупку метеостанции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» объявило тендер на приобретение метеостанции для своего Южного филиала в Чайковском. Максимальная стоимость контракта составляет 500 тыс. руб., сообщает «Рифей».

Будущая метеостанция будет автоматически фиксировать ключевые метеорологические параметры: температуру, влажность воздуха, скорость и направление ветра, а также атмосферное давление. Прибор должен быть зарегистрирован в государственном реестре средств измерений Российской Федерации и иметь действующее свидетельство об утверждении типа. Также необходима первичная поверка устройства.

Установка метеостанции должна быть завершена в течение 60 дней после подписания договора.

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