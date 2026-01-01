Пермская епархия сможет использовать изображения экспонатов художественной галереи Подписано соглашение о сотрудничестве Поделиться Твитнуть

Пермская епархия

В Перми состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Пермской епархией Русской православной церкви, представляемой главой Пермской митрополии Мефодием, митрополитом Пермским и Кунгурским, и Пермской государственной художественной галереей в лице директора Юлии Тавризян.

Соглашение предусматривает, что Пермская епархия сможет использовать изображения музейных экспонатов, входящих в Музейный фонд Российской Федерации и хранящихся в коллекциях галереи, а также изображения архивных документов, находящихся в Научно-ведомственном архиве галереи.

Юридическую основу данного соглашения составляют ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» и ФЗ «Об архивном деле Российской Федерации».

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