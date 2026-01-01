Под колёсами грузовика в Перми погибла пенсионерка Женщина переходила проезжую часть на зелёный свет Поделиться Твитнуть

В Индустриальном районе Перми случилось ДТП, в котором погибла женщина 1939 г.р. Пенсионерка переходила дорогу около дома по ул. Стахановская, 19/1, где на неё наехал грузовик.

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, дорожное инцидент произошёл в около 11:10, когда водитель 1960 г.р., управляя грузовиком «Вольво», допустил наезд на женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

«Предварительно установлено, что пенсионерка переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — пояснили в полиции.

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