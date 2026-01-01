Пермь посетил Генеральный консул Республики Индия в Екатеринбурге Обсуждались возможности сотрудничества в различных сферах Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Перми Эдуард Соснин провёл встречу с Генеральным консулом Республики Индия в Екатеринбурге Чаттопадхьяй Дебабратой. В ходе беседы обсуждались возможности сотрудничества в различных сферах, сообщили в пресс-службе мэрии.

Эдуард Соснин приветствовал гостя, отметив, что Пермь, будучи крупным промышленным, научным и культурным центром, открыта для долгосрочных и взаимовыгодных отношений с городами стран-членов ШОС.

— Наш город стремится к установлению прочных партнёрских связей с городами-членами ШОС. Это перспективное направление, которое может принести взаимную выгоду и укрепить сотрудничество в гуманитарной сфере, культуре и образовании, — подчеркнул глава Перми.

Для делегации Индии была организована презентация видеоролика о Перми, в котором были представлены ключевые преимущества города. Особое внимание уделялось возможностям для совместных инвестиционных проектов и культурного обмена.

Чаттопадхьяй Дебабрата поблагодарил за тёплый приём и назвал Пермский край одним из важнейших партнёров Индии на Урале. Он отметил растущий интерес индийского бизнеса к российскому рынку и обозначил перспективные направления сотрудничества, включая образование, спорт и культуру. Консул выразил готовность поддержать эти инициативы и подчеркнул, что сегодняшний визит является началом новой совместной работы.

В ходе встречи обсуждались конкретные шаги по установлению деловых контактов между пермскими предприятиями и индийскими компаниями. Также были затронуты вопросы развития туризма и совместных культурных мероприятий. Администрация Перми заинтересована в развитии партнёрских отношений с Индией, включая организацию бизнес-миссий, участие индийских спортивных команд в международных соревнованиях в Перми, а также установление дружеских связей между школами двух стран и проведение совместных образовательных мероприятий как в очном, так и в онлайн-формате.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.