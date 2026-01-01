Военком Пермского края Рамиль Хайрутдинов утверждён в должности Поделиться Твитнуть

Военкомат Пермского края

Олег Антонов

С 8 мая 2026 года постоянным руководителем военного комиссариата Пермского края стал полковник Рамиль Хайрутдинов, который с ноября прошлого года временно исполнял обязанности на этой должности. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил «Коммерсантъ-Прикамье».

На официальном сайте правительства региона должность Рамиля Хайрутдинова действительно указана уже без приставки «временно исполняющий обязанности».

Полковник Хайрутдинов ранее занимал должность врио военного комиссара в Башкортостане и Свердловской области. В 2023 году он участвовал в специальной военной операции и был удостоен государственных наград.

С декабря 2020 года военкоматом Пермского края руководил Александр Коковин. Он оставил пост в ноябре 2025 года.

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