Более трети новых фермерских хозяйств в Пермском крае открыли женщины
Регион лидирует по этому показателю в ПФО
По данным аналитиков Россельхозбанка, 39% недавно открывшихся сельскохозяйственных предприятий в Пермском крае — это проекты, инициированные женщинами. Прикамье по этому показателю, наряду с Нижегородской областью, лидирует среди регионов ПФО.
В Удмуртии 36% новых фермерских хозяйств открыли женщины, а в Ульяновской области — 35%. Наименьшая доля женщин-аграриев наблюдается в «зерновых» регионах: в Кировской области — 24%, в Башкортостане — 26%. В целом по Приволжью женщины открыли 29% сельскохозяйственных предприятий.
В Пермском крае и Марий Эл популярнее остальных направлений выращивание овощей и картофеля. В Оренбургской, Саратовской, Самарской областях и Марий Эл более половины новых фермеров выбирают растениеводство. В Мордовии женщины-аграрии преимущественно занимаются молочным животноводством.
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