Более 35 тысяч жителей Пермского края задолжали за газ Поделиться Твитнуть

фото: «Газпром межрегионгаз Пермь»

Абоненты компании «Газпром межрегионгаз Пермь», которые не оплачивали газ более двух месяцев, получили официальные уведомления о необходимости погасить задолженность. Эти предупреждения были направлены более чем 35 тыс. потребителей, сообщает пресс-служба компании.

Согласно законодательству, оплата за газ должна производиться ежемесячно. При нарушении этого требования сначала начисляются пени. Если задолженность не погашается в течение двух месяцев, компания имеет право обратиться в суд для взыскания долга, и должник будет обязан оплатить государственную пошлину.

Суд может взыскать долг не только с основного должника, но и с зарегистрированных в его жилом помещении родственников и других лиц. В случае привлечения судебных приставов к исполнению решения суда на должника дополнительно налагается исполнительский сбор.

«В целом жители Прикамья ответственно относятся к оплате газа. В последние годы наблюдается положительная динамика в платежной дисциплине. Однако к тем, кто накапливает долги, мы применяем все законные меры воздействия. Когда они исчерпаны, мы вынуждены отключать газоснабжение», — заявил заместитель генерального директора «Газпром межрегионгаз Пермь» по работе с социально значимой категорией потребителей Сергей Волегов.

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