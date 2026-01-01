Названы самые высокооплачиваемые вакансии июня в Перми На первом месте вакансия стоматолога-ортопеда Поделиться Твитнуть

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Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал рынок труда в крупнейших городах России и составил рейтинг самых интересных вакансий июня, в том числе в Перми.

Так, в краевом центре наибольшую заработную плату в июне предлагают стоматологу-ортопеду. Компания готова выплачивать кандидату от 400 тыс. руб. в месяц, оплатить аренду жилья за первый месяц и авиабилеты для иногородних специалистов.

На втором месте по уровню дохода находится вакансия специалиста по охране труда. Будущим сотрудникам производственно-строительной компании, занимающейся монтажом металлоконструкций, обещают 135-150 тыс. руб.

Третье место в рейтинге занимает вакансия старшего продавца-кассира с зарплатой от 90 до 110 тыс. руб.

Также в топ попала вакансия токаря. Работодатель готов предложить кандидату доход от 80 до 110 тыс. в месяц, а также полис ДМС, компенсацию стоимости спортивных занятий, программы санаторно-курортного лечения, оздоровительного отдыха и оплаты детских дошкольных учреждений и детского отдыха.

Замыкает рейтинг вакансия директора в крупной розничной сети, где доход может составить от 80 до 92 тыс. руб.

Среди наиболее привлекательных вакансий можно выделить предложения в сфере здравоохранения, промышленности, строительства, продаж, IT, а также для квалифицированных рабочих и водителей.

В исследовании отмечается, что врачи занимают лидирующие позиции среди самых высокооплачиваемых профессий во многих крупных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Уфу и Челябинск.

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