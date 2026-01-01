В 2025 году в Прикамье зафиксировано более 174,3 тысячи промышленных туристов Пермский край стал одним из лидеров в этом туристическом направлении Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Благовещенске состоялся Российско-китайский форум промышленного туризма «Открытая промышленность», на котором были представлены итоги работы регионов Российской Федерации в 2025 году.

Исследование, проведённое Выставочным научно-исследовательским центром R&C при поддержке Агентства стратегических инициатив, охватило 89 регионов страны. Их работу оценивали по более 300 показателям из открытых источников, региональных данных и экспертных заключений. В 2025 году в целом по стране число промышленных туристических маршрутов увеличилось на 27%. Количество регионов с сформированными профильными структурами или рабочими группами выросло на 20%, поток промышленных туристов составил 3,6 млн человек, число компаний-участников — более 2,3 тыс.

По итогам 2025 года Прикамье вошло в топ регионов-лидеров по таким направлениям, как «Центр промышленных туров» и «Центр демонстрации промышленного потенциала». Министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин сообщил, что в прошлом году поток промышленных туристов в Прикамье превысил 174,3 тыс. человек, в программе АСИ «Открытая промышленность» обучение прошли более 100 предприятий региона. В апреле текущего года открылся первый в регионе визит-центр промышленного туризма, предлагающий экскурсии на предприятия, а также собственную линейку программ, в которую входят знакомство с историей пермской промышленности, современными технологиями и мастер-классы.

«Получить высокое признание федеральных экспертов в Год пермской промышленности особенно приятно», — подчеркнул министр.

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