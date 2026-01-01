В Чусовом приступили к строительству крытой ледовой арены Поделиться Твитнуть

В Чусовом Пермского края на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Чусовской» на ул. Мира началось возведение крытой ледовой арены. Подрядчик приступил к заливке фундамента, которая продлится около месяца, после чего строители приступят к возведению самого здания. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевое правительство.

Арена будет включать в себя хоккейную площадку размером 58 на 28 м, трибуны для зрителей на 200 мест, тренажерный зал, зал хореографии, четыре раздевалки с душевыми, помещения для тренеров, медицинский пункт, инвентарную комнату, комнату для заточки коньков, а также административные и бытовые помещения.

По информации краевого минспорта, объект планируется сдать в эксплуатацию в 2027 году.

«Изначально планировалось завершить строительство к концу 2025-го, однако из-за оптимизации проектных решений было изменено техническое задание. В феврале этого года проект получил положительное заключение государственной экспертизы, и начались строительные работы», — сообщил глава Чусовского муниципального округа Сергей Белов.

Общая стоимость проекта превышает 612 млн руб., из которых часть средств выделена из регионального и муниципального бюджетов, а 150 млн руб. предоставил партнер строительства — объединенная металлургическая компания.

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