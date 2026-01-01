В Пермском крае не будут продавать алкоголь 12 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с празднованием Дня России в Пермском крае 12 июня запрещена продажа алкоголя. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Согласно постановлению правительства Пермского края от 10 октября 2011 года № 755-п, в День России и День города, который отмечается 12 июня, на территории Пермского края, включая Пермь, запрещено продавать алкогольные напитки в розницу (кроме случаев продажи алкоголя в заведениях общественного питания).

За нарушение правил продажи алкоголя должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 40 тыс. руб., а юридические лица — на сумму от 100 до 300 тыс. руб.

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