В Прикамье прошли смерчи и шквалы Поделиться Твитнуть

фото из соцсетей Андрея Шихова

В Гайнском округе на границе с Кировской областью и Республикой Коми два мощных смерча уничтожили около 700 га леса. В западных районах региона одновременно бушевала линия шквалов, оставившая след в виде уничтоженных лесных массивов от Чусовского до Гайнского округов. Об этом сообщил метеоролог Андрей Шихов в своем телеграм-канале.

Первые в этом сезоне смерчи обрушились на Прикамье 28 мая. Один из них, гигантский торнадо шириной более 1 км, стал самым разрушительным на Европейской территории России в текущем столетии. Последствия этого природного явления видны на спутниковых снимках Sentinel-2.

Отсутствие красного оттенка на снимке, сделанном в синтезе с ближним инфракрасным каналом, свидетельствует о том, что от леса остались только стволы деревьев, перемешанные с землей, а вся зеленая растительность была полностью уничтожена.

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