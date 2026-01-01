Татьяна Куртукова попросила пермяков прийти в венках на открытие фестиваля «Город встреч» Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Исполнительница хита «Матушка Земля» Татьяна Куртукова обратилась к жителям Перми и гостям города. Она пригласила всех на шоу-открытие летнего фестиваля «Город встреч», которое состоится в День города и День России, 12 июня. Певица попросила зрителей прийти в национальных костюмах и венках. Об этом пишет газета «Пятница».

«Я впервые буду выступать в вашем прекрасном городе, и счастлива, что это произойдёт в знаковую дату — День России. Мы постарались подготовить для вас нечто действительно особенное: на сцене вы увидите пермских танцоров и прославленный хор «Млада». Ваш край издавна объединяет многие народности. Зову вас собраться вместе на празднике, который увидит вся Россия: прийти в венках, традиционных нарядах, показать всё богатство и многообразие культуры нашей общей страны. С нетерпением жду нашей встречи», — рассказала Татьяна Куртукова.

Певица выразила особую благодарность пермским артистам, которые на протяжении двух месяцев усердно репетировали специальные номера. В общей сложности 40 танцоров потратили на репетиции более 150 часов, сказала она.

Шоу состоится на эспланаде. Начало в 21:00.

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