Прокуратура утвердила обвинение по делу о гибели рабочего на стройке в Перми ЧП произошло при строительстве онкоцентра в Камской долине Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Ленинского района Перми утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд в отношении сотрудника коммерческой организации. Его обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, которое по неосторожности привело к смерти человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Инцидент произошёл 17 марта 2026 года на строительной площадке нового онкоцентра по ул. Маршала Жукова. По данным надзорного ведомства, фигурант дела, будучи ответственным за организацию работ с повышенной опасностью, допустил грубое нарушение техники безопасности.

В частности, в ходе земляных работ стена траншеи не была укреплена должным образом. Это привело к её внезапному обрушению. Работник, находившийся в этот момент внутри траншеи, оказался погребён под массой грунта и скончался на месте.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

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