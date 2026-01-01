В Пермском крае семь человек пострадали от укусов змей Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

С начала сезона в Пермском крае от укусов змей пострадали семь человек. Об этом сайту perm.aif.ru сообщил главный внештатный токсиколог Министерства здравоохранения региона Александр Селянин.

Первый случай укуса был зарегистрирован 14 мая в Чайковском. Затем там же пострадали ещё два человека. Ещё два случая произошли в Октябрьском и Кунгурском округах. Кроме того, змеи атаковали жителей Перми в Удмуртии.

Все пострадавшие получили своевременную медицинскую помощь, и серьёзных последствий для их здоровья не наступило.

«Умереть от укуса змеи крайне сложно. Статистика показывает, что летальный исход происходит лишь в 0,3—1% случаев. Главное — вовремя обратиться за медицинской помощью», — подчеркнул Александр Селянин.

Специалист также добавил, что все пострадавшие — взрослые люди. Пик укусов приходится на май и июнь.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.