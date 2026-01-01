Крупнейший в Перми автосалон сменил собственника Поделиться Твитнуть

фото: Инспекция труда Пермского края

Автосалон на ш. Космонавтов, 427, крупнейший в Перми, сменил владельца. Теперь двухэтажное здание принадлежит компании «Автопрестиж», о чем изданию «Коммерсантъ-Прикамье» сообщил генеральный директор Артём Кононов. Сделка была заключена в мае, сумма не разглашается.

Ранее в этом здании на условиях аренды работал автосалон Changan, принадлежащий группе компаний Verra. После продажи помещения бренд был передан «Автопрестижу».

«Автопрестиж» представлен в Перми, Самаре, Ставрополе, Минеральных Водах, Оренбурге, Калуге и Волгограде. Компания является официальным дилером Geely, Knewstar, GAC, Belgee, Baic, Mitsubishi, Sollers и других брендов. В этом году «Автопрестиж» стал владельцем волгоградского дилера Geely, Belgee и Knewstar. Компания также арендовала бывший салон российской автомобильной группы «Ключавто», где продавались подержанные автомобили и новые китайские авто Jetour.

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