Северо-восток Прикамья 10 июня окажется в зоне ливней и гроз Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В среду, 10 июня, на территории восьми муниципальных образований Пермского края (выделены на карте красным цветом) ожидаются опасные метеорологические явления: сильные дожди и грозы, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В этот день из-за неблагоприятных погодных условий возможно увеличение числа аварий на электросетях, нарушение работы линий связи, повреждения объектов электроэнергетики, таких как трансформаторные подстанции и электрические системы, а также хранилищ горюче-смазочных материалов. Это может привести к техногенным пожарам, авариям на транспорте, нарушениям в работе авиации и происшествиям на водных объектах и туристических маршрутах. Ожидается, что из-за тумана, сильных и очень сильных дождей, ливней и гроз уровень воды в реках значительно поднимется, что может вызвать дождевые паводки.

МЧС России напоминает о правилах безопасного поведения в условиях сильных осадков и грозы:

Если вы находитесь на улице, не спускайтесь в подземные переходы и не укрывайтесь в низинах.

Не прячьтесь под деревьями или рекламными щитами.

Если вы в автомобиле, остановитесь и переждите непогоду. Не пытайтесь пересекать затопленные участки дороги. Выйдите из машины и поднимитесь на возвышенность.

Если вы дома, закройте окна и двери, отключите все электроприборы и старайтесь не выходить на улицу.

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