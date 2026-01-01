Изготовленный в Перми причал начал принимать суда в Удмуртии Поделиться Твитнуть

фото: Сергей Килин

permkrai.ru

В Сарапуле (Удмуртия) появился новый причал, изготовленный на Пермской судоверфи (ПСВ). К нему уже пришвартовался первый в этом сезоне туристический теплоход с пассажирами из Москвы и Казани, что ознаменовало открытие речных маршрутов для туристов в регионе.

Новый причал спроектирован для приема как прогулочных, так и круизных судов. Его габариты составляют 54,2 м в длину, 21,8 м в ширину и 1,5 м в высоту. Он рассчитан на 75 пассажиров и весит около 100 тонн. На ПСВ подчеркнули, что строительство подобных объектов обычно занимает около четырех месяцев.

Пермская судоверфь – единственное судостроительное предприятие на Урале. В эту навигацию компания обустроит модульные причалы в Добрянке и Осе, установит дебаркадеры на Перми I и в Усть-Качке. В течение следующих двух лет планируется установить причалы в Оханске и Лёвшино, доведя общее количество причальных сооружений до 15.

Основным акционером Пермской судоверфи является компания «Эмпериум» (входит в АФК «Система»), а совладельцем – АО «Фонд развития Пермского края».

В данный момент на судоверфи ведется строительство трехпалубного круизного судна «Байкал», которое будет отправлено для завершения сборки и достройки в Иркутск.

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