Выпускница пермского вуза будет курировать сохранение исторической памяти в России Елена Гущина стала советником министра просвещения РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рамках рабочей поездки в Пермский край министр просвещения России Сергей Кравцов 9 июня принял участие в форуме, посвященном поддержке и развитию детских и молодежных движений. Мероприятие прошло в стенах Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета и собрало советников директоров по воспитанию, педагогов, руководителей образовательных учреждений, представителей родительских организаций и учащихся. Об этом сообщили в правительстве Прикамья.

«В Пермском крае накоплен уникальный опыт в области воспитания молодежи, который заслуживает внимания на федеральном уровне. Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет проводит важную работу. Сегодня этот вуз готовит советников директоров по воспитанию для других регионов. Один из ярких примеров — Елена Андреевна Гущина, кандидат в депутаты Государственной думы, которая согласилась стать моим советником по сохранению исторической памяти и курировать это направление на федеральном уровне», — заявил Сергей Кравцов.

На форуме также выступил директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов, который совместно с советником директора по воспитанию школы № 47 Перми Еленой Гущиной модерировал дискуссию.

Сергей Кравцов провел диалог с участниками воспитательного процесса и ответил на их вопросы. Основные темы встречи включали поддержку родительского сообщества, создание методических материалов для сельских школ и распространение лучших региональных практик, приуроченных к Году единства народов России.

Студенты проявили большой интерес к должности советника директора по воспитанию и выразили желание пополнить кадровый резерв «навигаторов детства».

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