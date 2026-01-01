Известный писатель проведёт в Перми встречу с читателями Сергей Лукьяненко прибудет на премьеру спектакля по своей повести в Пермском ТЮЗе Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский ТЮЗ

В пространстве «ИльТЮЗион» пройдёт творческая встреча и автограф-сессия с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко.

Писатель прибудет в Пермь на премьеру спектакля по своей повести «Рыцари сорока островов» (12+), которую ставит в Пермском ТЮЗе режиссёр Константин Яковлев. Премьерная серия показов состоится 15, 17 и 18 июня.

Творческая встреча начнётся в 15:30. Вход на неё бесплатный, по предъявлению билета на любой из показов спектакля. Без билета вход будет невозможен.

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