Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми вновь пройдёт акция «Белый цветок» Благотворительная программа состоится в День города на Соборной площади Поделиться Твитнуть

Алексей Уткин

В День города и День России на Соборной площади Перми вновь состоится акция «Белый цветок» при участии фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества. Целью акции является привлечение общественности и добровольческих организаций к делам милосердия и оказанию помощи людям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства.

Акция начнётся в 12 часов. На Соборной площади развернётся выставка-продажа духовной литературы, икон из уральских самоцветов, ювелирных украшений, продукции мастеров Пермского края; состоятся мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, будут работать интерактивные площадки. Выступят известные коллективы: «Сирень», «Апрель», хор «Млада».

По традиции, в этот день можно будет купить белые цветы, и все сборы будут направлены на благотворительность.

История акции уходит корнями в традиции милосердия императорской России начала XX века. Более ста лет назад во время своих приездов в Ялту семья Николая II начала проводить «День Белого цветка» — благотворительную акцию для сбора помощи неимущим больным. С 1911 года благодаря поддержке императорской семьи «Дни Белого цветка» стали проходить по всей Российской империи. Во всех крупных городах, в том числе в Перми, в Дни Белого цветка волонтёры собирали пожертвования и в знак благодарности раздавали белые цветы. Собранные средства направлялись на борьбу с чахоткой, на мероприятия, связанные с оказанием помощи туберкулезным больным.

В новое время акция в Перми впервые прошла в 2020 году.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.