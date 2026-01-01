В 2026 году будет отремонтировано 19 образовательных учреждений Перми За три года на ремонт объектов образования будет потрачено 6 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Виталий Кокшаров

Во время прямого эфира ВКонтакте 9 июня глава Перми Эдуард Соснин ответил на вопросы жителей города о ремонте школ.

По словам главы, сейчас ремонты проходят в 19 образовательных учреждениях, все они находятся в разной степени готовности. Шесть школ (№ 14, 64, 65, 91), адаптивную школу «Спутник» и гимназию № 4 планируется сдать к 1 сентября. Остальные будут отремонтированы к концу нынешнего года. Гимназию № 5 в Мотовилихе планируется сдать в четвёртом квартале нынешнего года, чтобы в третьей четверти будущего учебного года дети вернулись в отремонтированное здание.

Уже планируются ремонты на 2027 год. Так, будет отремонтирована школа № 131 в м/р Чапаевский. По словам Эдуарда Соснина, уже в этом году должен пройти тендер для определения подрядчика, чтобы сразу после окончания учебного года здание зашло в капитальный ремонт.

В трёхлетнем бюджете города на капитальный ремонт объектов образования заложено 6 млрд руб.

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