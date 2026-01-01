В Перми решается проблема нехватки водителей общественного транспорта За два года дефицит снизился почти вдвое Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дефицит водителей общественного транспорта, с которым Пермь столкнулась в связи с расширением маршрутной сети и увеличением автобусного парка, успешно преодолевается. Как сообщил 9 июня во время прямого эфира ВКонтакте глава Перми Эдуард Соснин, за два года удалось снизить нехватку водителей почти в два раза — с 450 до 230 человек. Таким образом, общий дефицит снизился с 25 до 13%.

Это стало возможным благодаря целому комплексу мероприятий. Специалисты департамента транспорта администрации Перми подошли к проблеме комплексно и стали работать сразу по нескольким направлениям: повышение заработной платы, престижа профессии, улучшение условий труда, а также модернизация рабочего процесса. В рамках комплексной работы по уменьшению дефицита кадров проводятся конкурсы «Топ-100 лучших водителей», где оценивается повседневная работа водителей городского транспорта. Как уже сообщал «Новый компаньон», в каждой номинации будет разыграно три призовых места, и победители получат денежные призы: за первое место — 100 тыс. руб., за второе — 80 тыс., за третье — 50 тыс. руб. Награждены будут 100 лучших участников.

Для повышения заработной платы была проиндексирована стоимость контрактов с перевозчиками: благодаря этому предприятия смогли за свой счёт повысить заработную плату сотрудникам. Многие перевозчики расширяют свой соцпакет и проводят обучение новых сотрудников за счет предприятий.

В Перми не первый год планомерно ведётся модернизация подвижного состава общественного транспорта. В 2025 году на маршруты вышли 109 автобусов особо большого класса, а часть маршрутов обслуживаются транспортом повышенной вместимости. Грамотная корректировка маршрутной сети дополнила эти изменения — в результате повысилась пропускная способность, улучшился комфорт для пассажиров, а эффективность труда водителей существенно возросла.

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