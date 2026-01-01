В школах Перми увеличивается число профильных предпрофессиональных классов За год их количество удвоилось Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В школах Перми за год в два раза увеличилось количество профильных предпрофессиональных классов. По словам главы Перми Эдуарда Соснина во время прямого эфира ВКонтакте 9 июня, подобные классы необходимы для подготовки высококвалифицированных кадров для развития пермских предприятий, а также они пользуются популярностью у учеников.

Если в 2024-2025 учебном году в школах города работало 60 профильных предпрофессиональных классов, то в нынешнем учебном году их количество увеличилось более чем вдвое — до 125. Среди профилей обучения — медицинский, инженерный, социально-экономический, а в 2025 году открылись энергетические, инженерно-строительные и даже таможенный классы.

Работа по созданию профильных классов ведётся в содружестве школ и промышленных предприятий города. В результате этой деятельности высшие и средние учебные заведения получают мотивированных и подготовленных абитуриентов, а предприятия — будущих квалифицированных специалистов.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно подчёркивал важность подготовки научных и инженерных кадров, а также модели «школа — техникум/вуз — предприятие», когда школа обеспечивает соответствующую подготовку выпускников, а работодатели — конкретный заказ и поддержку будущих специалистов.

«Открытие профильных классов служит мостиком между образовательным учреждением — школой, университетом — и производством», — отмечал Дмитрий Махонин.

Определиться с выбором будущей профессии школьники могут с помощью проекта «Городские сетевые профильные классы», который действует в Перми уже два года. Появление таких классов — важный шаг к построению современной, гибкой и ориентированной на практику системы образования. В этих классах могут учиться дети из разных школ города, объединённые общим интересом к выбранной сфере.

Сейчас в школах Перми доступно семь направлений таких классов: инженерно-технологический, судостроительный, класс аддитивных технологий, медиакласс, химический, класс графического дизайна и класс беспилотных авиационных систем.

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