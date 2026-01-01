В Перми на шоссе Космонавтов перевернулся грузовик Водитель не справился с управлением при повороте Поделиться Твитнуть

Утром 9 июня на шоссе Космонавтов произошло серьезное ДТП: грузовой автомобиль «Хендай» опрокинулся при повороте в районе дома №47.

По информации, опубликованной на портале v-kurse.ru со ссылкой на региональное управление МВД, авария случилась в 11:05.

За рулём грузовика находился 33-летний мужчина. Предварительная причина происшествия — водитель не справился с управлением при совершении манёвра направо. В результате грузовик съехал с дороги, перевернулся и наехал на бордюрный камень.

Очевидцы сообщили о пострадавших, однако официальные источники эту информацию опровергают. В ГУ МВД России по Пермскому краю уточнили, что в результате аварии пострадавших и погибших нет, повреждения получил только сам автомобиль. На месте продолжают работать сотрудники полиции, а опрокинутый грузовик всё ещё находится на обочине дороги.

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