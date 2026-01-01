Готовность второй очереди моста через Егошиху в Перми составляет 44% Семь опор из девяти уже готовы Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Перми продолжается строительство моста через Егошиху, который соединяет Свердловский и Мотовилихинский районы города. В министерстве транспорта Прикамья сообщили, что семь опор из девяти уже готовы, ещё две находятся в работе.

Готовность опоры №6 составляет 90%. Ригель — её верхняя часть — уже залита бетоном. После того как материал застынет, он пройдёт проверку в лаборатории. При достижении прочности более 70% опалубка снимается, на ригель устраиваются подферменные площадки, на них — опорные резиновые части и балки пролетных строений.

На опоре №7 подрядная организация возводит тело опоры, общая готовность объекта составляет 70%.

Между опорами №1 и 5 уже готово пролётное строение. Также частично уложен бортовой камень, смонтированы основания для столбов освещения, готовится устройство выравнивающего слоя бетона, на который уложат гидроизоляцию и два слоя асфальтобетона. Следующим этапом станет монтаж барьерного и перильного ограждений.

Водоотвод с проезжей части организуют через дренажные блоки, сбор вод будет происходить в районе опор №1 и 9. Дренаж у девятой опоры уже сделан, здесь будут установлены ливнеприемные очистные колодцы. Кроме того, идёт устройство габионов, на пролёте между опорами №8 и 9 бетонируют швы между балками и устраивают новый деформационный шов.

Оставшиеся три пролёта планируется монтировать с 1 июля — работы будут идти, ориентировочно, в течение месяца. Длина балок для монтажа составляет 33 м — из-за крупных габаритов их привозят ночью.

Добавим, что ремонт первой очереди моста через Егошиху начнётся после завершения второй очереди. Общая готовность объекта составляет 44%. На первой очереди планируется заменить мостовое полотно, деформационные швы, покрыть опоры специальным гидроизоляционным составом и покрасить. Количество полос будет увеличено с четырёх до шести.

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