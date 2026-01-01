Пермский зоопарк запустил прокат детских колясок и кресел-каталок Поделиться Твитнуть

Соцсети Пермского зоопарка

Пермский зоопарк расширил спектр услуг для своих гостей. На территории учреждения начал работу пункт проката, где посетители могут взять детские коляски и кресла-каталки.

Точку выдачи оборудования разместили рядом с вольером альпака. От главного входа до нее нужно пройти в направлении тематической зоны «Африканская саванна».

Аренда прогулочной коляски обойдется посетителям в 100 руб., которые оплачиваются один раз за всё время использования. Кресла-каталки выдают бесплатно. Эта услуга доступна маломобильным гражданам и всем, кто испытывает острую необходимость в дополнительном оборудовании для перемещения по парку.

Для оформления проката обязательно потребуется документ, удостоверяющий личность. Гостям стоит учитывать график работы пункта: выдачу колясок и кресел прекращают за два часа до закрытия зоопарка. Взятый инвентарь необходимо вернуть в день посещения до окончания работы учреждения.

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