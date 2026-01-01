Проект благоустройства сквера им. Борцов Революции в Перми оценили в 2,4 млн рублей Проект должен быть готов в декабре 2026 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский





Согласно техническому заданию, при проектировании подрядчик должен предусмотреть пешеходные дорожки, смотровую площадку, зоны отдыха, наружное освещение, систему видеонаблюдения, малые архитектурные формы, навигацию и комплексное озеленение. График проектных работ должен быть предоставлен заказчику не позднее 20 июля, а готовый проект, с учетом пройденной государственной экспертизы, не позднее 20 декабря 2026 года.





Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,37 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимают до конца июня.

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