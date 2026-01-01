В ближайшие часы на Прикамье обрушатся сильные ливни Дожди будут идти и 10 июня Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Местами по территории Пермского края в ближайшие часы, вечером 9 июня и на протяжении всех суток 10 июня прогнозируются сильные ливни, сообщает ЦГМС.

Неблагоприятные погодные условия несут угрозу для работы инфраструктуры и транспортной сети региона. Эксперты прогнозируют высокую вероятность обрывов линий электропередачи и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, из-за ухудшения видимости и состояния дорожного полотна возрастает риск совершения дорожно-транспортных происшествий и образования крупных автомобильных заторов на трассах.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю обратилось к жителям с просьбой соблюдать меры предосторожности. В период непогоды рекомендуется по возможности оставаться в помещениях, закрыть окна и форточки, а также отключить от сети электроприборы. На улице следует держаться подальше от линий электропередач, слабо закрепленных конструкций и высоких деревьев, которые могут упасть от порывов ветра. В случае отключения электричества необходимо обесточить бытовую технику и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

Автомобилистам в условиях сильного дождя рекомендуется быть предельно внимательными. Следует строго соблюдать скоростной режим, держать увеличенную дистанцию и исключать резкие перестроения и торможения, ориентируясь на состояние проезжей части.

Спасатели призывают жителей Пермского края проявлять бдительность и предупреждать о штормовом предупреждении своих родственников и знакомых. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам 01 со стационарных телефонов или 101 и 112 с мобильных устройств. Круглосуточный телефон доверия Главного управления МЧС России по Пермскому краю работает по номеру 8 (342) 258-40-02.

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