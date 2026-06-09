Выпускница пермского вуза возглавила главный парк Москвы Елизавета Фокина стала директором Центрального парка имени Горького Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПНИПУ

Департамент культуры Москвы назначил нового директора Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Им стала Елизавета Фокина, выпускница Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Она будет совмещать эту должность с руководством государственным музеем-заповедником «Царицыно». Об этом сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

Елизавета Фокина родилась в 1976 году. Она окончила ПНИПУ в 1998 году по специальности «Экономика и управление на предприятии». Её карьера тесно связана с развитием культурной среды. В 2000 году она стояла у истоков создания первой в Перми галереи современного искусства SL Gallery.

С 2016 года Фокина возглавляет музей-заповедник «Царицыно», и за это время под её руководством произошли масштабные изменения. В частности, поток посетителей музея вырос в 4,5 раза, а парковой зоны — с 5 до 12,5 млн человек в год.

В «Царицыне» реализуется более 20 выставочных проектов в год, а также проходят крупные городские фестивали, такие как «Ночь в музее» и День города.

До этого, с 2013 года, она руководила «Объединением „Выставочные залы Москвы“», объединив 18 площадок в единую сеть и увеличив количество культурных событий до 900 в год.

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