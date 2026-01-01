Цены на вторичное жильё в Перми снизились на 1,4% Поделиться Твитнуть

Фото: Минимущества Пермского края

Аналитики федерального портала «Мир квартир» подвели итоги мая, выявив, что потенциал для роста цен на вторичное жильё практически исчерпан. Исследование опиралось на данные объявлений из 70 крупнейших городов России, исключая элитный сегмент.

Средняя стоимость квартиры увеличилась в 25 городах, снизилась в 43 и не изменилась в двух.

Наибольший рост был зафиксирован во Владивостоке (+4,2%), Московской области (+2%), Астрахани (+1,4%), Пензе (+1,4%). Среди городов с наибольшим снижением цен оказались Чебоксары (–2,4%), Киров (–2,3%), Череповец (–2,1%), Тула (–2%).

Цена квартиры в Перми снизилась на 1,4%, до 6,755 млн руб.

В общем по крупным городам средняя стоимость квартиры на вторичном рынке уменьшилась на 0,2%, достигнув 7,022 млн руб.

«В данный момент рынок практически остановился. В предыдущие месяцы покупатели переходили с первичного рынка на вторичный из-за более выгодных условий. Это способствовало росту цен на вторичное жильё. Сейчас же покупатели, возможно, ожидают снижения процентных ставок по ипотеке, которое многие аналитики прогнозируют к концу года. Лето также не способствует серьёзным решениям, поэтому цены на обоих рынках остаются практически неизменными. За месяц предложение на вторичном рынке выросло на 12%», – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала.

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