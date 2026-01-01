В Прикамье доля отказов по заявкам на розничные кредиты составила 74,6% Регион занимает 20-е место в рейтинге субъектов РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мае 2026 года доля отказов по заявкам на все розничные кредиты в России составила 75,3%, что является снижением на 3,4 процентных пункта по сравнению с маем 2025 года (тогда этот показатель составлял 78,7%). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НКБИ).

Пермский край занял 20-е место среди 30 регионов-лидеров по количеству поданных заявок на розничные кредиты. В этом регионе доля отказов в мае составила 74,6%, что на 0,7% ниже, чем в апреле, когда она составляла 75,3%. Это снижение свидетельствует о некотором улучшении ситуации с кредитованием в крае, хотя уровень отказов все еще остается высоким.

Наибольшие доли отказов в стране были зафиксированы в Ставропольском крае (77,1%), Кемеровской (77,0%) и Оренбургской (77,0%) областях, а также в Забайкальском крае (76,9%). Наименьшие доли отказов наблюдались в Белгородской (70,7%) и Нижегородской (70,9%) областях, а также в Приморском крае (71,1%).

Снижение доли отказов эксперты НКБИ связывают с общим смягчением денежно-кредитной политики и снижением ключевой ставки Центробанка, что стимулирует кредитную активность. Однако банки по-прежнему проявляют осторожность в отношении заемщиков с высокой долговой нагрузкой, что приводит к строгим требованиям к качеству кредитных историй.

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