Число безработных в Прикамье увеличилось на 7,6% Уровень зарегистрированной безработицы остаётся крайне низким Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

К концу апреля 2026 года в государственных службах занятости числилось 4296 человек, не имеющих работы. Из них 3303 были официально признаны безработными, а 2833 получали пособие по безработице. Об этом сообщает Пермьстат.

С апреля 2025 года количество безработных увеличилось на 7,6%, или на 233 человека (с 3070 до 3303).

Уровень зарегистрированной безработицы в регионе достиг 0,27 (год назад был 0,26). Это означает, что 0,27% экономически активного населения находятся в поиске работы.

Эксперты считают, что оптимальный уровень безработицы для России находится в пределах 3-4%. Они подчеркивают, что низкий уровень безработицы не всегда свидетельствует о благополучии на рынке труда. Это может указывать на дефицит рабочей силы или дисбаланс в экономике.

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