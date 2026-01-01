Реальная зарплата в Пермском крае за год выросла на 3,8% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе-марте 2026 года среднемесячная номинальная зарплата сотрудников организаций в Пермском крае увеличилась на 11,2% по сравнению с тем же периодом 2025 года и составила 84,8 тыс. руб. Реальная зарплата, скорректированная с учётом индекса потребительских цен, выросла на 3,8% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

Среднемесячная зарплата в различных секторах экономики за январь-март 2026 года сильно варьировалась. Так, в сфере добычи полезных ископаемых она составила 119,3 тыс.руб., а в гостиничном и ресторанном бизнесе — всего 52 тыс. руб.

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