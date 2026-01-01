В Перми студентка лишилась более 1 млн рублей после общения с мошенниками Девушке прислали «посылку» и попросили сказать код из СМС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Индустриальном районе Перми сотрудники правоохранительных органов расследуют резонансное дело о дистанционном хищении крупной суммы денег. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, жертвой злоумышленников стала 18-летняя местная жительница.

Инцидент начался с безобидного, на первый взгляд, звонка в популярном мессенджере. Неизвестный мужчина сообщил девушке о поступлении на её имя посылки, для получения которой якобы требовалось продиктовать код из поступившего СМС-сообщения. Доверчивая пермячка выполнила просьбу, не подозревая о последствиях.

Спустя короткое время на её телефон пришло уведомление о несанкционированном входе в личный кабинет на портале «Госуслуги». Встревоженная потерпевшая решила позвонить по номеру «горячей линии», указанному в сообщении. Этот звонок стал роковой ошибкой: вызов был автоматически переадресован на лжесотрудника «Центрального банка». Мошенник убедил девушку, что её аккаунт скомпрометирован, а для спасения сбережений их необходимо немедленно перевести на так называемый «безопасный» или «резервный» счёт.

В течение нескольких дней, находясь под психологическим давлением, юная жительница Перми через банкоматы переводила различные суммы на счета, указанные преступниками. Общий ущерб превысил 1 млн руб. Осознание того, что она стала жертвой обмана, пришло лишь спустя два месяца, после чего девушка обратилась в полицию.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сейчас полиция ведёт расследование.

В связи с участившимися случаями подобного мошенничества в МВД по региону настоятельно рекомендуют гражданам проявлять бдительность. Правоохранители напоминают: никогда не сообщайте посторонним лицам коды из СМС-сообщений, данные своих документов и реквизиты банковских карт. Сотрудники банков и государственных ведомств никогда не звонят гражданам через мессенджеры с подобными требованиями.

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