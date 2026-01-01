В Соликамске спустя 13 лет задержали грабителей инкассаторов Поделиться Твитнуть

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

В Соликамске полицейские спустя 13 лет задержали и осудили двух мужчин, совершивших нападение на инкассаторов. Об этом пишет «Рифей».

В 2013 году злоумышленники в масках и с оружием остановили инкассаторскую машину. Один из них выстрелил в плечо охранника. Грабители забрали деньги и скрылись с места преступления.

Только два года назад, благодаря современным технологиям, полицейским удалось выйти на след одного из участников нападения. 43-летнего мужчину задержали в Соликамске. В ноябре того же года суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначил штраф 100 тыс. руб. Второго участника преступления задержали в феврале 2026 года, и суд приговорил его к аналогичному наказанию.

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