Из Пермского края вышлют 33 нелегала Возбуждено 12 уголовных дел Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба УФСБ по Пермскому краю

На территории Пермского края проводится первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». Её основная цель — выявление и пресечение каналов незаконной миграции, усиление контроля за миграционными потоками и противодействие правонарушениям в сфере миграции.

Как сообщили в краевой полиции, за первые семь дней операции полицейскими составлено более 400 административных протоколов за нарушения в сфере режима пребывания иностранных граждан и осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

Принято 33 решения о выдворении за пределы страны, вынесено 33 представления о неразрешении въезда на территорию РФ. Возбуждено 12 уголовных дел.

В ходе проверки двух объектов в Пермском районе сотрудники подразделений миграции и уголовного розыска краевого Главка совместно с бойцами Росгвардии и следователями регионального СУ СК выявили хлебобулочные цеха. Часть работников осуществляли трудовую деятельность с нарушением действующего миграционного законодательства. Всего были проверены 54 иностранных гражданина. Нарушители и работодатель были привлечены к административной ответственности.

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