Загрузка на первый рейс из Перми в Батуми составила 92% Авиасообщение с Грузией возобновилось спустя семь лет Поделиться Твитнуть

В 5:35 утра 9 июня из Перми вылетел первый за семь лет прямой авиарейс в Батуми (Грузия). На борту Superjet авиакомпании Red Wings было 92 пассажира на 100 мест, таким образом загрузка составила 92%. Рейсом из Батуми прилетели 89 пассажиров. Об этом «Новому компаньону» сообщили в минтрансе Прикамья.

Летная программа в Батуми сформирована до 23 октября. Самолёты будут летать по вторникам и пятницам. Обратные рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам. Время в пути — 3,5 часа.

Минимальная стоимость билета в одну сторону с ручной кладью весом до 5 кг — 14,3 тыс. руб.

Напомним, прямые авиарейсы из России в Грузию возобновились в мае 2023 года. Они были прерваны указом Владимира Путина с июля 2019 года на фоне протестов в Тбилиси и антироссийских заявлений грузинских властей.

Последний рейс из Перми в Батуми был выполнен авиакомпанией «Победа» 6 июля 2019 года.

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